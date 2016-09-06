奧運》東加爆紅掌旗官 紐西蘭時裝秀又脫衣登場
2016/09/06 09:55
〔體育中心／綜合報導〕里約奧運開幕典禮，東加跆拳道選手陶法多夫亞（Pita Taufatofua）半裸上身掌旗讓很多人記憶猶新。陶法多夫亞最近在紐西蘭的時裝秀活動中亮相，再度半裸上身出場。
時裝秀的總導演史旺（Nora Swann）透露：「他在網路上爆紅之前，我們就有接觸他，希望他能為我們的時裝秀做模特兒。」
由於陶法多夫亞人氣非常高，史旺甚至一度擔心他不能來時裝秀現場：「他已經收到來自世界各地的邀請，我非常擔心他來不了。但是他履行了承諾，出現在我們的時裝秀，我們感到非常的榮幸。」
陶法多夫亞人氣水漲船高。（取自推特）
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