MLB》貝提斯本季首度完投完封 巨人外卡岌岌可危

〔記者張浩群/綜合報導〕巨人上下半季表現判若兩隊,今天遭洛磯先發投手貝提斯(Chad Bettis)完投完封,率隊以6:0獲勝,這也是他本季第一次完投完封。巨人吞敗後,國聯外卡僅領先紅雀0.5場勝差,外卡第一的寶座岌岌可危。

貝提斯此役完投9局只用103球(73顆好球),飆7K只挨2安無失分,沒有出現四壞球保送和觸身球,只被努內茲(Eduardo Nunez)和布朗(Trevor Brown)敲安上壘過。隊友火力相挺,岡薩雷茲(Calors Gonzalez)敲出滿貫砲奠定勝基,洛磯終場以6:0完封巨人,貝提斯奪下本季第12勝。

國聯外卡競爭激烈,紅雀今天以12:6擊敗海盜,再加上巨人輸球,他們距離外卡第一只差0.5場勝差,而排在第三的大都會也只落後巨人2場勝差,仍有機會取得外卡門票。