MLB》貝提斯本季首度完投完封 巨人外卡岌岌可危

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〔記者張浩群／綜合報導〕巨人上下半季表現判若兩隊，今天遭洛磯先發投手貝提斯（Chad Bettis）完投完封，率隊以6：0獲勝，這也是他本季第一次完投完封。巨人吞敗後，國聯外卡僅領先紅雀0.5場勝差，外卡第一的寶座岌岌可危。

貝提斯此役完投9局只用103球（73顆好球），飆7K只挨2安無失分，沒有出現四壞球保送和觸身球，只被努內茲（Eduardo Nunez）和布朗（Trevor Brown）敲安上壘過。隊友火力相挺，岡薩雷茲（Calors Gonzalez）敲出滿貫砲奠定勝基，洛磯終場以6：0完封巨人，貝提斯奪下本季第12勝。

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國聯外卡競爭激烈，紅雀今天以12：6擊敗海盜，再加上巨人輸球，他們距離外卡第一只差0.5場勝差，而排在第三的大都會也只落後巨人2場勝差，仍有機會取得外卡門票。