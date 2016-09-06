美網》2年前勇奪亞軍 錦織圭再闖8強對決穆雷

錦織圭能否繼2014年再度闖進美網決賽？（USA Today Sports）

〔記者陳人齊／綜合報導〕美國網球公開賽16強賽事，英國希望穆雷（Andy Murray）與日本網球王子錦織圭今天雙雙晉級，2人將在8強碰頭。

穆雷以6：1、6：2、6：2輕取世界排名第24的保加利亞選手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），錦織圭也不惶多讓，6：3、6：4、7：4直落三擊敗世界排名第23的克羅埃西亞長人卡洛維奇（Ivo Karlovic）。

錦織圭曾在2年前闖進美網決賽，寫下亞洲最佳紀錄，他將繼里約奧運準決賽後再與穆雷碰頭，2人上次對決以6：1、6：4穆雷勝出，雙方生涯共對決8場，穆雷以7勝1敗戰績強壓錦織圭。

穆雷闖進美網8強，將對決錦織圭。（法新社）