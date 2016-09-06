MLB》朗神連3場敲安 馬林魚仍苦吞4連敗（影音）
2016/09/06 10:51
〔記者粘藐云／綜合報導〕馬林魚今戰費城人，雖然首局就從對方先發投手艾克霍夫（Jerad Eickhoff）手中打下2分，但後續攻勢未能發揮，最後馬林魚以2：6吞敗，目前勝率不到5成。
1局下半，鈴木一朗關鍵安打，幫助馬林魚先馳得點，隨後瑞爾穆托（J.T.Realmuto）又補上一支安打，幫助球隊再下一城。
5局上半，費城人展開反攻，賈維斯（Freddy Galvis）兩分砲助隊追平比數，隨後馬林魚又自亂陣腳發生失誤，讓費城人一舉超前，7局上半，費城人再進帳2分，終場以6：2賞給馬林魚4連敗。
鈴木一朗今擔任先發第2棒，首局敲出帶有1分打點安打，已經連續3場比賽安打，生涯安打數來到3018支。
馬林魚今輸給費城人後，戰績68勝70負，勝率僅4成93，國聯東區排名第3，在外卡的部分則是以5場勝差落後外卡第2的紅雀。
鈴木一朗。（美聯社）
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