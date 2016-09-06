奧運》黃金世代還沒結束 史柯拉：不排除打東京奧運

史柯拉。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕里約奧運已經結束一段時間，美國男籃再度奪金的同時，許多球迷也感慨阿根廷黃金世代的結束。不過最近阿根廷禁區大將史柯拉（Luis Scola）在接受《波士頓環球報》採訪時表示，他認為黃金世代還沒有結束。

今年36歲的史柯拉已經為阿根廷男籃效力將近20年，下一屆東京奧運開打時，他就40歲了。吉諾比利（Manu Ginobili）、諾西歐尼（Andres Nocioni）已經宣布從國家隊退休，但史柯拉並不願意現在就說再見。另外，德爾菲諾（Carlos Delfino）也是2004年雅典奧運奪金陣容碩果僅存的其中一人。

「到了東京奧運，我就40歲了，還有好幾年時間，」史柯拉表示，「我們曾經贏過，也輸過，但我們始終在戰鬥，我們總是竭盡全力。這次奧運很多人說黃金世代結束了，我知道大家總說我、吉諾比利、諾西奧尼、德爾菲諾對球隊多重要。我們幾個是接近生涯尾聲，但只有我們之中最後一人離開那天，才算真正結束。」

「吉諾比利對我們球隊意義重大，沒有人能做到他做到的事情，沒有人像他那樣為我們奮戰，可能在所有的國家隊隊友裡，我跟他的交情比別人還深。但說實話，這也只是其中一個球員，沒有人大於整支球隊、整個國家。我們必須繼續前進，籃球就是這樣，有人加入、有人退休。」