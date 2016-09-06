中職》犀牛變富邦 球迷與大義道別動作要快

2016/09/06 11:18

球迷得好好把握機會與大義道別。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕義大犀牛轉賣案將於本月底定案，中華職棒聯盟會長吳志揚昨天證實，已經進入最後的簽約階段，義大犀牛隊史4年將走入歷史。

備受球迷喜愛的義大吉祥物「大義」，更被球迷譽為「真明星」，球迷若想把握最後機會與這位超人氣吉祥物道別，得好好把握機會，因為義大的主場賽程，只剩最後14場。

北部球迷若想與大義道別要好好把握明後天的新莊賽事，義大將在新莊棒球場作主迎戰Lamigo桃猿，客場8連戰後義大將到洲際棒球場進行主場10連戰，義大隊史最終戰則在10月9日的斗六棒球場進行。

義大本季最後主場賽程：

時間

地點

對手

9/7

新莊

Lamigo

9/8

新莊

Lamigo

9/21

洲際

統一

9/22

洲際

統一

9/23

洲際

兄弟

9/24

洲際

兄弟

9/25

洲際

兄弟

9/28

洲際

Lamigo

9/30

洲際

兄弟

10/2

洲際

Lamigo

10/4

洲際

Lamigo

10/5

洲際

Lamigo

10/8

斗六

Lamigo

10/9

斗六

Lamigo

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