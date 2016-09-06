中職》犀牛變富邦 球迷與大義道別動作要快

球迷得好好把握機會與大義道別。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕義大犀牛轉賣案將於本月底定案，中華職棒聯盟會長吳志揚昨天證實，已經進入最後的簽約階段，義大犀牛隊史4年將走入歷史。

備受球迷喜愛的義大吉祥物「大義」，更被球迷譽為「真明星」，球迷若想把握最後機會與這位超人氣吉祥物道別，得好好把握機會，因為義大的主場賽程，只剩最後14場。

北部球迷若想與大義道別要好好把握明後天的新莊賽事，義大將在新莊棒球場作主迎戰Lamigo桃猿，客場8連戰後義大將到洲際棒球場進行主場10連戰，義大隊史最終戰則在10月9日的斗六棒球場進行。

義大本季最後主場賽程：

時間 地點 對手 9/7 新莊 Lamigo 9/8 新莊 Lamigo 9/21 洲際 統一 9/22 洲際 統一 9/23 洲際 兄弟 9/24 洲際 兄弟 9/25 洲際 兄弟 9/28 洲際 Lamigo 9/30 洲際 兄弟 10/2 洲際 Lamigo 10/4 洲際 Lamigo 10/5 洲際 Lamigo 10/8 斗六 Lamigo 10/9 斗六 Lamigo