中職》犀牛變富邦 球迷與大義道別動作要快
2016/09/06 11:18
球迷得好好把握機會與大義道別。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕義大犀牛轉賣案將於本月底定案，中華職棒聯盟會長吳志揚昨天證實，已經進入最後的簽約階段，義大犀牛隊史4年將走入歷史。
備受球迷喜愛的義大吉祥物「大義」，更被球迷譽為「真明星」，球迷若想把握最後機會與這位超人氣吉祥物道別，得好好把握機會，因為義大的主場賽程，只剩最後14場。
北部球迷若想與大義道別要好好把握明後天的新莊賽事，義大將在新莊棒球場作主迎戰Lamigo桃猿，客場8連戰後義大將到洲際棒球場進行主場10連戰，義大隊史最終戰則在10月9日的斗六棒球場進行。
義大本季最後主場賽程：
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時間
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地點
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對手
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9/7
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新莊
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Lamigo
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9/8
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新莊
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Lamigo
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9/21
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洲際
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統一
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9/22
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洲際
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統一
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9/23
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洲際
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兄弟
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9/24
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洲際
|
兄弟
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9/25
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洲際
|
兄弟
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9/28
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洲際
|
Lamigo
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9/30
|
洲際
|
兄弟
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10/2
|
洲際
|
Lamigo
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10/4
|
洲際
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Lamigo
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10/5
|
洲際
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Lamigo
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10/8
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斗六
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Lamigo
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10/9
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斗六
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Lamigo
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