MLB》還想再戰一年！朗神有望續留馬林魚
2016/09/06 11:26
鈴木一朗。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚曾經承諾會與42歲日籍球星鈴木一朗簽約，直到他決定退休為止，FanRag Sports專欄作家海曼（Jon Heyman）今天爆料，朗神明年還想再打下去，可能再以1年200萬美元（約台幣6300萬）的合約，與馬林魚續約。
海曼報導指出，鈴木一朗明年有意繼續效力馬林魚，而球團也有可能會行使優先續約權，以1年200萬美元與一朗續約。
鈴木一朗本季出賽122場，共擊出83支安打，打擊率2成93，並在8月8日達成3000安里程碑，至今已累積3018支，距離大聯盟安打榜第25名的帕梅洛（Rafael Palmeiro），只差2安就能追平。
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