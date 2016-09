MLB》「Z魔神」重返道奇球場 前隊友送上5轟大禮

葛蘭基今投不滿5局吞下敗投。(美聯社)

〔記者陳人齊/綜合報導〕「Z魔神」葛蘭基(Zack Greinke)本季以6年2.06億美元的天價合約加盟響尾蛇,今天他首度造訪前東家道奇球場,前隊友們為歡迎他,特地送上5轟的煙火秀,讓葛蘭基撐不滿5局苦吞敗投。

回到熟悉的道奇球場,葛蘭基先遭洛杉磯球迷噓聲伺候,前3局「Z魔神」投的威風八面,狂送6次三振無失分,不過4局起道奇打線甦醒,老隊友岡薩雷茲(Adrian Gonzalez)先送上2分砲大禮,5局透納(Justin Turner)、佩德森(Joc Pederson)、席格(Corey Seager)、葛朗多(Yasmani Grandal)聯手敲4轟、6打點棒打葛蘭基,讓前隊友撐不滿5局就狼狽退場。

總計葛蘭基4.2局挨5轟失8分吞敗,而道奇本季簽下的日籍投手前田健太則演出優質先發,6.1局只被打3支安打,丟1分飆8K拿下本季第14勝,戰績追平大前輩岩隈久志。

道奇最終以10:2痛宰響尾蛇,取得三連勝,戰績在國聯西區以4場領先優勢持續獨走。

葛蘭基遭前隊友砲轟。(美聯社)

葛蘭基上場打擊時與前隊友敘舊閒聊。(美聯社)

葛蘭基慘挨5轟:

