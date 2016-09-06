MLB》「Z魔神」重返道奇球場 前隊友送上5轟大禮
2016/09/06 12:22
葛蘭基今投不滿5局吞下敗投。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）本季以6年2.06億美元的天價合約加盟響尾蛇，今天他首度造訪前東家道奇球場，前隊友們為歡迎他，特地送上5轟的煙火秀，讓葛蘭基撐不滿5局苦吞敗投。
回到熟悉的道奇球場，葛蘭基先遭洛杉磯球迷噓聲伺候，前3局「Z魔神」投的威風八面，狂送6次三振無失分，不過4局起道奇打線甦醒，老隊友岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）先送上2分砲大禮，5局透納（Justin Turner）、佩德森（Joc Pederson）、席格（Corey Seager）、葛朗多（Yasmani Grandal）聯手敲4轟、6打點棒打葛蘭基，讓前隊友撐不滿5局就狼狽退場。
總計葛蘭基4.2局挨5轟失8分吞敗，而道奇本季簽下的日籍投手前田健太則演出優質先發，6.1局只被打3支安打，丟1分飆8K拿下本季第14勝，戰績追平大前輩岩隈久志。
道奇最終以10：2痛宰響尾蛇，取得三連勝，戰績在國聯西區以4場領先優勢持續獨走。
葛蘭基遭前隊友砲轟。（美聯社）
葛蘭基上場打擊時與前隊友敘舊閒聊。（美聯社）
葛蘭基慘挨5轟：
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