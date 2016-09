MLB》球僮飛撲搶救失敗 球員遭爆頭後怒摔毛巾（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕棒球場上球僮平常除了撿球外,偶爾還會上演美技,擋下界外球保護球員,不過今天運動家球僮動作似乎慢了一拍,飛撲動作雖然帥氣,但卻未把球接進手套,還改變球的飛行路徑,砸中一旁球員的頭,讓他爆氣摔毛巾。

6局上半,天使打者敲出三壘方向界外球,運動家球僮此時飛撲想把球擋下,但卻慢了一步,不僅沒接住球,還改變球的路徑,球打到後面牆壁再反彈,直接命中坐在一旁的球員C.史密斯(Chris Smith)。

外媒報導,C.史密斯被砸到後,雖然當下爆氣摔毛巾,但也不清楚他是真的生氣還是開玩笑,之後他也與這名球僮擊掌,看似沒什麼不愉快,所幸這個界外球並未讓C.史密斯因此受傷,這場比賽終場運動家以7:10不敵天使。