MLB》球僮飛撲搶救失敗 球員遭爆頭後怒摔毛巾（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕棒球場上球僮平常除了撿球外，偶爾還會上演美技，擋下界外球保護球員，不過今天運動家球僮動作似乎慢了一拍，飛撲動作雖然帥氣，但卻未把球接進手套，還改變球的飛行路徑，砸中一旁球員的頭，讓他爆氣摔毛巾。

6局上半，天使打者敲出三壘方向界外球，運動家球僮此時飛撲想把球擋下，但卻慢了一步，不僅沒接住球，還改變球的路徑，球打到後面牆壁再反彈，直接命中坐在一旁的球員C.史密斯（Chris Smith）。

外媒報導，C.史密斯被砸到後，雖然當下爆氣摔毛巾，但也不清楚他是真的生氣還是開玩笑，之後他也與這名球僮擊掌，看似沒什麼不愉快，所幸這個界外球並未讓C.史密斯因此受傷，這場比賽終場運動家以7：10不敵天使。