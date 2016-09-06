中職》蹲捕影響打擊？林泓育表現比扛DH還猛

Lamigo桃猿林泓育本季有機會奪下生涯第1座金手套獎。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿鐵捕林泓育本季蹲捕表現優異，有望問鼎生涯第1座金手套捕手獎。林泓育除了守備穩定外，打擊也未受蹲捕影響，表現還比擔任指定打擊還好。

林泓育本季出賽86場，46場蹲捕，另39場擔任指定打擊，以捕手身分上場打擊，場均繳出13轟、51打點、打擊率高達4成25，上壘率4成75、長打率7成37，優於扛DH時的7轟、37打點、打擊率3成92、上壘率4成61、長打率6成27。

林泓育自2012年以來，近4年以來蹲捕場數都未超過40場，且阻殺率都偏低，最高只有3成16，所以都以擔任指定打擊為主。但林泓育本季表現令人刮目相看，以捕手出賽46場，繳出5成17的阻殺率，再蹲14場就能湊滿60場角逐金手套，他也很有機會能奪下生涯第1座金手套捕手獎。