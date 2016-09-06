MLB》殷仔明投第2場模擬賽 歸期仍未定
2016/09/06 13:23
陳偉殷明天將投模擬賽。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕「台灣殷雄」陳偉殷7月底因手肘不適進入傷兵名單，9月3日他進行傷後首場模擬賽，投2局共計20球，並未出現不適，顯示復原狀況不錯，明天他將進行第2場模擬賽，只休息3天將再度測試手肘狀況。
馬林魚明天在春訓基地進行模擬賽，除陳偉殷外後援投手莫里斯（Bryan Morris）也將投球，一壘手鮑爾（Justin Bour）也將面對投手進行打擊練習。
總教練馬丁利（Don Mattingly）表示，目前還沒有陳偉殷確切的歸隊時間表，但預計一壘手鮑爾應很快就可以重返大聯盟。
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