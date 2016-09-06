NBA》美國吳孟達？ 甜瓜曬自拍照發文勉勵自己
2016/09/06 13:29
安東尼。（取自安東尼IG）
〔體育中心／綜合報導〕尼克隊球星安東尼（Carmelo Anthony）今天上傳一張照片，提到人生中自我實現的重要。
安東尼在照片中戴著墨鏡、手持雪茄，頭上還有頂紅色貝雷帽。他在旁邊留言：「如果我們的人生是張大大的畫布，你會描繪出什麼？我們不必強求自己，未來一定要成為名人或是天才。最重要的是，活出自己的獨特樣貌，並且問心無愧。」
今年3月，眼見尼克隊戰績直直落，安東尼曾與球隊總裁「禪師」傑克森（Phil Jackson）一對一討論過球隊未來。後來尼克隊在夏天大舉引進包括羅斯（Derrick Rose）與諾亞（Joakim Noah）在內等多名好手。如今安東尼總算有球星級的幫手，可以期待下季的表現。
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