NBA》糗大！周琦恐遭火箭退貨 重返CBA磨練
2016/09/06 14:24
周琦今年可能無緣挑戰NBA。（路透）
〔記者陳人齊／綜合報導〕今年風光被休士頓火箭隊選中的中國籃球員周琦，遲遲未與球隊完成簽約，上週日周琦與火箭首次碰面，並進行一系列測試，但火箭對他本季加盟不抱樂觀態度，雙方很可能不會簽約。
《ESPN》報導，火箭因合約問題不期望周琦能在本季加盟，沒有意外的話他將返回CBA母隊新疆。由於周琦與新疆隊的合約未完，火箭要網羅必須獲得新疆隊首肯。
不過中國媒體《廣州日報》爆料，表示周琦早與火箭達成不簽約的共識，更指出周琦無法如願加盟火箭的主因出在球技，火箭從奧運期間即派人盯場，近距離觀察周琦，再加上最近的面對面試訓，火箭評估周琦的球技未達要求，今年挑戰NBA恐將落空。
周琦若遭火箭「退貨」，得重返老東家新疆隊繼續征戰1年，至於明年還有沒有機會進軍NBA則是充滿變數。
里約奧運時周琦的表現並不亮眼，場均只得到5.6分，但投籃命中率高達56.2％。
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