中職》投完隔天不會痛 郭泓志返一軍又近一步

郭泓志狀況漸入佳境。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕郭泓志昨進行第2次實戰投打練習，今天回報肩膀狀況正常。獅隊二軍教練團已安排他9月12日進行下一次實戰投打練習，繼續讓他朝季末返一軍的目標邁進。

郭泓志昨兩局共投約40球，跟第1次投打練習的量差不多，二軍總教練黃甘霖昨天就說，教練團都會刻意限制他的投球量，不想操之過急。郭泓志的球速、球威和變化球犀利度，都較上一次優異，但教練團都說，隔天肩膀的狀況才是重點。

二軍投手教練高建三今天表示，郭泓志回報狀況正常，只是肩膀有點緊，「因為小郭之前的投球力道都沒有昨天強，所以出現痠或緊繃都是正常的，只要不痛就ok。」

二軍教練團希望郭泓志能再投一至兩次投打練習，若狀況ok，再進入復健賽階段，但至少以目前的結果看來，郭泓志都是往好的方向走。

郭泓志狀況漸入佳境。（資料照，記者黃志源攝）