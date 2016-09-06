MLB》43歲柯隆依舊猛！6局未失分率大都會奪勝（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕43歲的大都會老將柯隆（Bartolo Colon）今天先發迎戰紅人，繳出6局無失分好投，率領球隊以5：0獲勝，他也收下本季第13勝。

柯隆主投6局僅被紅人敲出5支安打未失分，他的隊友則在第3、5局開轟力挺，雷諾斯（Matt Reynolds）、強森（Kelly Johnson）各敲一發陽春砲，讓大都會5局打完取得2：0領先，7局上再追加3分，終場就以5：0擊敗對手。

柯隆精彩的表現，連紅人總教練普萊斯（Bryan Price）也稱讚，「柯隆今天的表現很好，讓我們看到大師級投手的表現」，自8月以來的7場比賽中，柯隆繳出4勝1敗的成績，目前防禦率為3.22，穩定的表現，幫助球隊力拚季後賽門票。

柯隆。（USA Today Sports）