NBA》勇士球星柯瑞來台 小粉絲獲得愛的抱抱

NBA球星柯瑞訪台與球迷擁抱。（記者黃耀徵攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕勇士球星柯瑞昨天下午抵達台灣，準備開始旋風式訪台，這是他寶島初體驗，今天下午他現身UA大安旗艦店，門外擠滿消息靈通的數百名球迷，他從特殊通道進到店面，他在店面與球迷互動，來自公館國小女球員邱詠鈴獲得柯瑞愛的抱抱，她直說：「很害羞，也很開心。」

柯瑞一身運動裝扮受訪，台灣是他亞洲行最後一站，表情上看不出任何疲態，他在現場介紹亞洲版球鞋，也跟兩位小球迷互動，而媒體聯訪則臨時被喊卡，他僅回答兩個問題就上到店面二樓，死忠球迷仍在店外苦苦守候。

柯瑞這趟來台行程滿檔，下一站將赴新莊體育館，指導台灣菁英後衛。

NBA球星柯瑞訪台與球迷合照。（記者黃耀徵攝）

NBA球星柯瑞訪台。（記者黃耀徵攝）

NBA球星柯瑞訪台。（記者黃耀徵攝）