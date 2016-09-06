NBA》粉絲送美濃紙傘 柯瑞大讚應景「因我是浪花兄弟」
2016/09/06 15:23
〔記者卓佳萍／台北報導〕勇士隊球星柯瑞今天下午展開第一個在台灣公開活動，他現身品牌旗艦店，有兩位幸運小粉絲在現場與他互動，其中一位郭仲凌同學，送給柯瑞一支美濃紙傘，上面印有Q版柯瑞圖騰，他看了很開心，「這很棒！因為我是浪花兄弟，真得很需要一把雨傘。」
柯瑞不斷展示這支紙傘，上面印有他的投籃姿勢Q版圖案，他愛妻艾耶莎也看了很開心，柯瑞最後搞笑在室內撐起紙傘，模樣非常搞笑。
這位郭仲凌同學表示，因為他右手小時後發生意外，現在打球只能用左手，但這不阻擾他喜愛籃球的決心，一旁柯瑞的認同並鼓勵他，「我也喜歡用左手。」
NBA勇士隊球星柯瑞來台參加傳旗亞洲台北站系列活動，與現場球迷對談，也接受粉絲特製的漫畫柯瑞美濃紙傘。（記者黃耀徵攝）
NBA勇士隊球星柯瑞來台參加傳旗亞洲台北站系列活動，與現場球迷對談，談到小球迷故事也給予擁抱鼓勵。（記者黃耀徵攝）
NBA勇士隊球星柯瑞來台參加傳旗亞洲台北站系列活動，與現場球迷對談，也接受粉絲特製的漫畫柯瑞美濃紙傘。（記者黃耀徵攝）
NBA勇士隊球星柯瑞來台參加傳旗亞洲台北站系列活動，與現場球迷對談。（記者黃耀徵攝）
NBA勇士隊球星柯瑞來台參加傳旗亞洲台北站系列活動，與現場球迷對談。（記者黃耀徵攝）
NBA勇士隊球星柯瑞來台參加傳旗亞洲台北站系列活動，與現場球迷對談。（記者黃耀徵攝）
NBA勇士隊球星柯瑞來台參加傳旗亞洲台北站系列活動，與現場球迷對談。（記者黃耀徵攝）
NBA勇士隊球星柯瑞來台參加傳旗亞洲台北站系列活動，與現場球迷對談，最後柯瑞也與現場球迷玩起自拍。（記者黃耀徵攝）
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