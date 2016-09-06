幫國手預約奧運金牌 這位心理醫師有法子

在余政憲（右一）安排下，林耕新（右二）走訪左訓中心，承諾提供資源幫助國手。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕雖然台灣國家代表隊只在里約奧運帶回一面金牌，但國手奮戰精神，感動高雄市耕心療癒診所院長林耕新，他透過行政院體發會委員余政憲安排，拜會左訓中心，承諾義務提供資源，幫助國手「更能承受壓力，變得更強」，希望在4年後的東京奧運奪得更多金牌。

余政憲（左二）、林耕新（左一）會同左訓專家，研商奧運奪金計畫。（記者洪定宏攝）

林耕新曾任凱旋醫院社區精神科主任、現任高市府心理健康促進會委員；他強調，國手諮詢心理醫師，不能再被貼上「心理有問題」的標籤，而是要升級與蛻變，他願意遵從左訓中心安排，在不影響例行訓練的前提下，協助設計心理訓練課程，並引進心理師及復健師等資源，讓國手保持在「最好的表現狀態」。

余政憲指出，林耕新是心理專家，對提升台灣運動成績充滿熱情，主動提出協助計畫，令人感佩，希望與左訓專家共同研商奧運奪金方案，達到1加1大於2的效果。

在制度方面，余政憲也承諾將在體發會中，協助左訓中心增加防護員人力，因為防護員對延續國手的運動生命非常重要。

目前左訓中心有1位心理師、3位外聘諮商師，及3位計畫案的大學教師；擁有捷克頂尖的查理士大學運動科學碩士學位，並在台師大攻讀博士的研究員陳美綺強調，去年開始與教練研商整合心理、意向、放鬆等訓練課程，也接受個別諮商，愈來愈多年輕教練及運動員將心理課程視為重要訓練，以利克服低潮，再創高峰。

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