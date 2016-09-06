中職》鐵捕高志綱見面會 911會員獨享

高志綱將舉辦球迷見面會。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅今年VIP會員推出高志綱icash2.0卡，9月球團將以「MY HERO PLAYER 1號英雄系列活動」主題回饋球迷，9月11日當天賽後台南球場邀請高志綱舉辦球星見面會。

9月11日（日）賽後，凡持2016年統一獅VIP會員卡均可至台南棒球場外野草皮參加「統一獅VIP會員高志綱球迷見面會」，與高志綱近距離TALK聊天，現場也將抽出3位球迷分別獲得「2015年統一獅英雄球衣實戰版」、「2015年統一獅英雄打擊頭盔」、「2015年統一獅英雄比賽帽」。當天比賽5局前至統一獅會員卡服務處現場過卡，領取活動參加券及摸彩券。

高志綱將舉辦球迷見面會。（球團提供）