中職》鋒哥最後台南戰 獅隊準備神秘禮

2012年陳連宏於台南球場引退，今年則輪到弟弟陳金鋒（左）高掛球鞋。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕「台灣巨砲」陳金鋒的引退賽將在9月18日舉行，而月底在台南的獅猿3連戰，也將成為鋒哥生涯最後一次作客台南。對此獅隊球團相當重視，已經在準備神秘禮物要送給這位台灣傳奇。

陳金鋒在球季結束後就將高掛球鞋，引退賽也只剩不到兩週。不只桃猿對陳金鋒相當重視，其他3隊也都肯定陳金鋒對台灣棒壇的價值，像9月23至25日的獅猿3連戰，就是鋒哥最後一次作客台南，獅隊球團也很重視。

獅隊領隊蘇泰安今天表示，因為陳金鋒的哥哥陳連宏在獅隊擔任首席教練，屆時可能會由陳連宏代表致意。不過由於陳金鋒是猿隊球員，獅隊也不想搶猿隊丰采，只會簡單獻花或送禮。

不過關於禮物方面，獅隊球團也很有心，已在構思鋒哥會喜歡的特別禮物。