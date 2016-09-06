MLB》悲情賽揚凱可 本季可能因傷報銷

凱可本季各種衰運。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年大殺四方奪20勝拿下賽揚獎的太空人凱可（Dallas Keuchel），開季狀況低迷，好不容易8月回穩後，現在又傳出肩膀不適，至少跳過2次先發，最慘不排除提早結束2016球季。

直到8月前，凱可今年狀況一直起伏不定，不過整個8月恢復水準，出賽4場3勝1敗3.10防禦率，還完成本季首場完投完封勝，但在28日對光芒投完後，左肩感到不適，太空人趕緊讓他回休士頓做進一步檢查，暫時跳過先發。

太空人總教練辛奇。（資料照，法新社）

太空人目前在外卡落後2場，重要時刻主力投手受傷，總教練辛奇（A.J. Hinch）也感到無奈，他說：「他（凱可）還沒辦法傳接球，我們也必須讓他回休士頓保養。」上週受訪時才說凱可只會延後幾天先發，但辛奇今天改口：「我不知道本季凱可還會不會上場投球。」

凱可缺席空位將由皮卡克（Brad Peacock）補上。