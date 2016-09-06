奧運》8月才把嫩妹 波爾特「閃電」結婚？

〔體育中心／綜合報導〕波爾特（Usain Bolt）8月在巴西歡慶30歲生日，與年輕辣妹私密床照還外流，雖然他曾強調不想太早步入婚姻生活，但今天卻PO出和未婚妻的閃照，也讓外媒紛紛猜測「閃電」結婚的可能。

田徑場上叱咤風雲的波爾特被譽為「閃電」，今年里約奧運搜括9金，堪稱大贏家之一，但奧運期間赴當地夜店狂歡，和20歲嫩妹私照也被流出，但他和愛情長跑4年多的正宮女友凱西（Kasi Bennett）感情似乎不受影響，近日波爾特更上傳兩人親密合照，寫道「She said Yes!」似乎暗指喜事已近。

被外界揣測「閃電」情侶訂婚，波爾特妹妹說，她見過凱西，覺得凱西是個可愛的人，「他可能會在回家的時候訂婚，這是非常有可能的。」波爾特母親珍妮佛則樂見其成，「我希望兒子能早點安定下來，他和我們家說過很多次，他將展開新的家庭生活。」

波爾特正把握比賽後的休假，充分享受假期時光。

波爾特曬女友。（取自每日郵報）

波爾特曬女友。（取自每日郵報）