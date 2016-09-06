MLB》週末復出對馬林魚 克蕭喊話：別再受傷了

經過小聯盟復健賽後，克蕭強勢回歸。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕道奇迷期盼已久，王牌克蕭（Clayton Kershaw）終於要在台灣時間週六復出，面對馬林魚，將是克蕭自6月27日後首次重返大聯盟投手丘。

因背傷休息超過2個月，還曾傳出可能動刀報銷，克蕭仍趕上9月歸隊，他透露自己復健時心聲，直說：「我再也不要受傷，這感覺太糟了。」克蕭還開玩笑說自己休兵期間唯一學到就是沒比賽很無聊。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）稱克蕭能趕上歸隊是天降之物，隊友們也期待克蕭能夠回來，道奇仍在國聯西區領先巨人4場，即使克蕭不在也打出34勝24敗好表現，加上克蕭後，球隊戰力再升級。