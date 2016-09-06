中職》今年看得到郭泓志投球嗎？獅領隊期待季後賽

統一獅投手郭泓志。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕郭泓志仍在復健，獅隊領隊蘇泰安也專心讓他在二軍好好努力，只是對小小郭是否能在今年例行賽復出，蘇泰安認為機會可能不大，但期許獅隊打進季後賽，說不定小小郭可復出效力。

「我認為小郭今年在一軍復出的機會可能不大。」談起這位強力左腕，蘇泰安認為小小郭目前還在投打練習，若之後要二軍復建賽，還需要二至三週時間，時間上應該來不及。

郭泓志昨天投完第2次投打練習後，今天回報狀況正常，已預定12日再投一次投打練習。蘇泰安讓小小郭專心復健，還透露其實今年初就有建議小小郭能「棄投從打」，說不定就不必經歷漫長復健，但小小郭仍希望投球，球團也只能尊重他的想法。

由於郭泓志和獅隊的3年合約就快到期，蘇泰安尚未和他討論明年的事，「既然小郭還想拚，就先讓他專心復健。」也認為如果獅隊可以打進季後後，說不定郭泓志還有上場效力的機會。