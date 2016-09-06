NBA》TT煞到卡戴珊 騎士國度大驚：小心啊！

湯普森和卡戴珊出雙入對。（取自《People》）

〔體育中心／綜合報導〕騎士中鋒「TT」湯普森（Tristan Thompson）近日和歐登（Lamar Odom）前妻卡戴珊（Khloe Kardashian）打得火熱，不僅被人目擊到湯普森和卡戴珊在比佛利山莊出雙入對，還在墨西哥海邊遊完被拍，掀起籃壇新緋聞，也讓《Cavs Nation》在推特上直呼「拜託小心啊！」

卡戴珊2013年和歐登辦理離婚手續，之後卡戴珊搭上大鬍子哈登，但去年歐登因不當用藥陷入昏迷，卡戴珊還是支持著他度過。不過，還沒與歐登完成離婚手續的卡戴珊，這次又再度和NBA球員來電，這次是小她7歲的騎士隊中鋒湯普森，據外媒報導，爆料人士還不清楚兩人的關係，「但肯定的是他們喜歡彼此，起碼他們現在能一起共度良宵。」

湯普森和卡戴珊在墨西哥海灘遊玩被拍。（取自每日郵報）

湯普森和卡戴珊在墨西哥海灘遊玩被拍。（取自每日郵報）