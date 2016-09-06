中職》奧運銅牌郭婞淳 週六台南登板開球

郭婞淳。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕獅隊在本月主場賽事推出英雄主題活動，本週六有請在奧運銅牌女將郭婞淳開球，她本人也非常期待，表示希望自己「登板」當天能有好表現。

獅隊今晚賽事雖因雨延賽，但這兩週的「MY HERO PLAYER 1號英雄主題」活動仍希望順利進行，今天更宣布邀請到在里約奧運奪下銅牌的郭婞淳擔任開球嘉賓。郭婞淳表示，非常榮幸也非常開心，更希望球迷當天能進場替她加油。

這位22歲的阿美族女力士，多次代表國家出賽繳出漂亮成績，且她人美心也美，在去年6月用比賽獎金150萬元捐贈一台救護車給澎湖惠民醫院，更是成為佳話。

郭婞淳捐贈澎湖天主教惠民醫院救護車，造福離島居民。（記者劉禹慶攝）