MLB》布魯斯先生透露自己根本不想去大都會

布魯斯來到紐約後表現相對不起眼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國時間8月1日從紅人轉到大都會的布魯斯（Jay Bruce），披上大蘋果戰袍後表現欠佳，打擊率僅2成出頭，但美國卻有媒體爆料，當時紅人在考慮交易布魯斯時，布魯斯曾向球團表達自己不想去大都會。

來到紐約後30場繳出打擊率2成02、4轟、攻擊指數.618，布魯斯各項數據都不比紅人時期，據美國〈Dayton Daily News）接獲爆料，布魯斯要求紅人球團，將自己交易到其他哪支球隊都好，就是不要紐約。

布魯斯今年球季結束後，2017年大都會擁有1300萬美元（約新台幣4.1億）選擇權，將能決定布魯斯明年去留。