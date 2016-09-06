路跑》里約奧運國手也來跑！ 桃園半程馬拉松開始報名

何盡平（左）與陳宇璿（右）兩位奧運國手都將參加桃園半程馬拉松。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2016年桃園半程馬拉松將在12月3日於石門水庫開跑，本屆推出「三高挑戰」高難度、高獎金與高品質，吸引世界各國馬拉松好手前來共襄盛舉，剛代表台灣出征里約奧運的國手何盡平、陳宇璿也將參戰。

何盡平是里約奧運台灣最後一位出賽的國手，他預計會休息一陣子，便選擇桃園半程馬拉松做為目標賽事，此賽事強度不輸城市馬拉松，可讓他提早備戰。而台灣半馬紀錄保持人蔣介文也將參賽，2人將來場龍爭虎鬥。另外，女子選手台灣女子半程紀錄第2傑的傅淑萍與奧運國手陳宇璿都不約而同參加這場頗具代表性的專業賽事。

賽事報名自即日起至9月29日截止報名，由於採精緻路線，半馬組與9.4公里路跑組，2組各3000名跑友能夠參賽，請把握機會，至報名網站報名http://bao-ming.com/index-1702.htm