日職》山田哲人30盜達陣 連2年「333」聽牌
2016/09/06 20:21
山田哲人盜壘成功，連2年完成「30-30」。（取自Daily Sports）
〔記者石毓琪／綜合報導〕養樂多內野手山田哲人今天對DeNA跑出本季30盜，成為日職史上首位連2年「30-30」的選手，賽前打擊率高達三成23的他，也有望再次達標「333」紀錄。
山田哲人去年和洋聯軟銀柳田悠岐雙雙完成打擊率、全壘打、盜壘「333」，改寫日職歷史，今年更一度在打擊榜上領先群雄，他在8月26日阪神戰2盜壘，將單季盜壘成功累積至29盜，今天對DeNA則在1局上就盜壘成功，連2年「30-30」達陣。
9上，山田還轟回養樂多全場唯一1分，本季目前34轟、30盜，打擊率也可望在季末維持三成，挑戰史上首位連續2年都達成「333」的選手。
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