足球》紀念抗癌鬥士 德甲球隊以球迷名改名主場

達斯泰特98球迷曾在3月一同舉著海梅斯的照片懷念他。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕德甲球隊達斯泰特98本季將自家場地改名，全因1名叫海梅斯（Jonathan Heimes）的球迷，綽號「強尼」的海梅斯今年3月因癌症去世，年僅26歲，陪伴著達斯泰特98從第3級到德甲，球團也將球場以海梅斯命名，紀念球隊最棒的粉絲。

14歲那年海梅斯被診斷罹癌，他未因此絕望，長達13年抗癌奮戰，秉持自己座右銘「勇往直前，放手一搏」，不只是自己，海梅斯還募到數十萬歐元給其他癌症兒童。

對達斯泰特98球員而言，海梅斯（中）是啟發他們一路升到德甲的重要支柱。（資料照，取自德甲官網）

14歲以前海梅斯曾被稱為德國網球金童，但生病後無法繼續從事運動，到後期甚至要靠輪椅輔助，不過海梅斯的意志不僅幫助與他相同遭遇的人，也能激發一般人，達斯泰特98的球員就因海梅斯的努力，好幾年都戴著寫有海梅斯座右銘的臂章，更一路從德丙升上德甲寫下奇蹟。

達斯泰特98隊長蘇魯。（資料照，路透社）

海梅斯去世半年後，達斯泰特98經贊助商同意後，決定本季將球場改成屬於海梅斯的「Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor」，意味海梅斯的主場，隊長蘇魯（Aytac Sulu）說：「我們現在就在強尼客廳踢球，這羈絆會維繫著球隊，都想在新球季有所作為，不只強尼，所有達斯泰特球迷都會想這樣。」改名後首戰將會在周日對上法蘭克福。