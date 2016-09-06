高爾夫》麥克羅伊擠下史畢茲 重回世界前3

麥克羅伊贏得德意志銀行錦標賽。（美聯社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕在贏得德意志銀行錦標賽後，高球好手麥克羅伊（Rory McIlroy）的世界排名再度回到第3名。

麥克羅伊從第5一躍成第3名後，將史畢茲（Jordan Spieth）從第3名擠到第4名。今夏麥克羅伊也曾一度來到世界第3，但美國公開賽與PGA錦標賽接連失利，讓他世界排名下滑至第5。

世界排名第1、2則持續由戴伊（Jason Day）與強森（Dustin Johnson）保持；上次史畢茲在前3名外已經是2015年美國名人賽前一週的事。