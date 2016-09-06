紀政談戴資穎 「選手有選擇武器的自由」

對於戴資穎的代言風波，前田徑國手「飛躍的羚羊」紀政今（6日）表示，在比賽場上，選手有自由選擇武器的權利。（資料照，記者潘少棠攝）

〔即時新聞／綜合報導〕羽球國手戴資穎的代言風波所引發的後續爭議尚未平息，前田徑國手「飛躍的羚羊」紀政今（6日）表示，在比賽場上，選手有自由選擇武器的權利。

《民報》報導，國訓中心今召開董事會，身兼董事的紀政出席時談到戴資穎的代言事件，她提到當年在田徑協會時，代表團出國所需要的配備所費不貲，她找了日本亞瑟士（acsis）台灣總代理贊助，對方也一口答應。

紀政說，她相當感激對方贊助，但也提了一個條件，「你的配備我們一定會用，唯獨選手比賽要用的，對不起！希望你（廠商）能諒解，讓選手用他們習慣的鞋子，因為這個很重要！」

她表示，她向贊助商說，比賽裝配就是選手的武器，不能讓最重要的打仗武器，因為贊助商而必須臨時用贊助品。紀政說，她是選手所以有這樣的經驗，「什麼是選手有自由權選擇她要用的？就是比賽要用的武器」。

紀政提到，戴資穎比賽的鞋子上連logo都沒繡，「這不是贊助商的心胸寬闊，那是什麼？」指出贊助商都能體諒戴資穎，「為什麼我們忽略選手有自由選擇武器的權利？」