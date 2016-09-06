NBA》柯瑞三分秀台灣也看得到 連進16球全場驚艷（影音）

〔記者卓佳萍／台北報導〕勇士隊球星柯瑞今天在台灣最後一站，他現身新莊體育館參加球迷見面會，主辦單位特地安排三分大賽橋段，有神人球迷投進15球，輪到柯瑞上場，他沒有熱身，連續飆進16球，總共20球，現場超過5000名粉絲大呼過癮。

NBA勇士隊柯瑞與球迷一起運球、進行三分球大賽，以及五對五鬥牛，全場球迷熱情歡呼。（記者黃耀徵攝）

柯瑞今天化身訓練營教練，指導亞洲區30位菁英後衛，他在稍早訓練營選出10位參加決選，晚間決選會柯瑞上半場先擔任裁判，嘴巴咬著哨子，動作也超搶戲，逗得球迷哈哈大笑，下半場他則加入白隊，把比數追成一分落後，倒數4秒，柯瑞準備出手外線，敵隊球員卻在柯瑞頭上搧了火鍋，全場嘎然。

最後坐在場邊藝人陶子要求重演最後五秒，全場觀眾也用尖叫聲認同，柯瑞躍躍欲試，最後在中線附近出手，空心入網，他也享受其中。

NBA勇士隊柯瑞與球迷一起運球、進行三分球大賽，以及五對五鬥牛，全場球迷熱情歡呼。（記者黃耀徵攝）

NBA勇士隊柯瑞與球迷一起運球、進行三分球大賽，以及五對五鬥牛，全場球迷熱情歡呼。（記者黃耀徵攝）

NBA勇士隊柯瑞與球迷一起運球、進行三分球大賽，以及五對五鬥牛，全場球迷熱情歡呼。（記者黃耀徵攝）

NBA勇士隊柯瑞與球迷一起運球、進行三分球大賽，以及五對五鬥牛，全場球迷熱情歡呼。（記者黃耀徵攝）