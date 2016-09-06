高爾夫》2016歡樂友緣女子公開賽明天登場

歡樂友緣女子公開賽宣布開賽。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕總獎金台幣300萬元的2016歡樂友緣女子公開賽，將從明天上午起，在苗栗全國花園俱樂部展開3回合競技，95位各國女將競逐今年的冠軍盃。

這場比賽由歡樂友緣高爾夫球隊主辦，今年是第3年舉行，冠軍獎金54萬元。去年以3桿之差封后的呂雅惠，因傷無法前來衛冕，2014年奪冠的泰國選手坎凡妮也缺陣，今年會有新的冠軍好手產生。

目前女子台巡賽獎金排名第1的林子麒，和2015年台巡獎金后郭艾榛都在參賽陣中。上週在中國信託女子公開賽表現出色的泰國小將薩萊朋，也想完成上1場無法守住的勝利。

歡樂友緣現任會長吳慧真表示，高爾夫運動欠缺政府支持的力量，民間企業才挺身而出贊助比賽。歡樂友緣女子公開賽也是感動於TLPGA對加入世界積分組織的堅持與毅力而生的。希望此一盛會能一直辦下去。

由於近日天氣狀況不太穩定，今天的職業業餘配對賽就遇上大雨，並未完賽，天氣因素將是選手們的一大考驗。雖然全國花園球場針對這場女子賽事的場地設定，球道總長並不算太長，但長草區和變化多端的果嶺旗位，也會是選手傷腦筋的地方。