奧運》帕奧財務危機 恐影響賽事品質

里約帕運將在7日登場。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕2016里約帕運將在7日登場，來自161個國家地區及難民隊的帕運選手將於9月7日到18日在運動場上一較高下。

但根據美媒報導，里約帕運正面臨著嚴重的財務危機，場地、座位、工作人員等各方面的品質與狀況都可能因經費短缺而受到影響。

國際帕運會主席克雷文（Philip Craven）表示「這是我們遇到過最差的一次狀況。我們有注意到可能會面臨許多困難，但沒有想到危機如此艱鉅。」

里約奧運籌備委員會之前承諾，只會使用到23億美元的執行預算，但克雷文表示，直到5周半前，籌備委員會才告訴他沒有錢能夠辦理帕運，原因是奧運門票銷售不如預期、以及超出預估的開銷。

為了挽救危機，里約市政府將拿出4630萬美元；聯邦政府則承諾將另外提供3070萬美元，此筆金額是由3個國營機構以贊助的方式提供。

但儘管如此，帕運預算數額仍不及2009里約申辦奧運與帕運時所承諾的1億7000萬美元。且更多的支出也造成里約當地的社會問題，醫院面臨人手不足的危機，部分學校也因此而停課，因為老師不滿薪水延遲發放而上街抗議。

儘管如此國際帕運會仍擔保，不會有任何競賽項目被移除、也不會有任何選手被迫退出，但運動員的參賽體驗可能受到影響。