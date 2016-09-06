中職》網友發起連署 盼富邦續留葉君璋任總教練
2016/09/06 22:52
義大犀牛總教練葉君璋。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦金控確定接手義大犀牛，最快9月中對外公布；外傳現任總教練葉君璋有可能改任球團其他職位，近日便有網友發起連署，盼新東家能續留葉君璋擔任總教練。
網友drlee0918在台灣連署資源運籌平台發起連署，並在ptt犀牛板PO文，希望富邦育樂接手義大犀牛後能續留總教練葉君璋及教練團，讓葉君璋能發揮在美國所學，目前已有超過1200位人連署。
葉君璋之前受訪時表示一切尊重新東家安排，他目前只想顧好球隊戰績，全力打進冠軍賽，不想因為個人因素造成新公司困擾。
以下為網友連署全文：
主旨：總教練唯一支持葉君璋
連署訴求：
富邦育樂接手義大犀牛後,續留總教練葉君璋,續留原教練團
1.葉君璋在總教練位子,才能有權利實施3-5年的球隊重整計畫,發揮在美國印地安人小聯盟所學
2.給球員適當輪休,為球員設想長遠運動生涯
3.本季投手群改造後,成績出色,教練團功不可沒
（此訴求匯集PTT鄉民意見）
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