詹詠然連3年晉美網混雙4強 感謝台灣球迷熬夜加油

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「我們晉四強了！拚了！」詹詠然自2014年起，連續3年殺進美國網球公開賽混雙4強，準決賽對手為同樣非種子的德國席格門（Laura Siegemund）／克羅埃西亞帕維奇（Mate Pavic），她準備與塞爾維亞40歲老將辛蒙尼奇（Nenad Zimonjic）再接再厲，為生涯第5場大滿貫混雙準決賽奮力一搏。

美網混雙8強戰，詹詠然／辛蒙尼奇後來居上，1：6、6：3、13：11扳倒來勢洶洶的第2種子哈薩克雪芙朵莎娃 （Yaroslava Shvedova ）／巴西索亞瑞斯（Bruno Soares），非種子「台塞聯軍」3連勝，爆冷挺進準決賽。27歲的詹詠然戰功彪炳，曾在2011拿下澳網混雙亞軍，如今也天助自助，至少追平前年、去年在此的4強戰績。

身為職業台將本屆美網的最後希望，賽後詹詠然在臉書粉絲團貼文，由衷感謝國內外球迷力挺，尤其是遠在台灣熬夜加油的好友們：「今天現場風很大，天氣因素給比賽帶來很多不同的可能性，在第一盤我們沒有掌握得很好，但在第二盤開始我們慢慢的掌握到了節奏，很謝謝搭檔一直激勵我，讓我很放心大膽的做想做的，在第三盤的最後拿下比賽的那一刻，我們兩個都很興奮！因為我們從第一盤的狀況不好調整到最後變得主動，對搭檔搭配之間來說這個過程是最棒的地方，下一場繼續努力，謝謝來現場加油和緊盯比數的朋友們！」