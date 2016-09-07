NBA》要柯瑞重打遭砲轟 陶晶瑩回應了...

〔體育中心／綜合報導〕NBA球星柯瑞來台，昨在台北展開球迷見面會，和小球員進行比賽，比賽後5秒柯瑞在三分線外嘗試三分球，卻被小球員蓋火鍋，讓原本坐在觀眾席的藝人陶晶瑩突然上場要求將比賽回溯到5秒前，讓柯瑞再投一次，最後柯瑞在全場鼓譟下以絕殺為比賽畫下句點。

柯瑞昨晚聽到要求時，先是露出尷尬的表情，但還是滿足球迷的要求，不過跳出喊話的陶晶瑩卻遭許多球迷撻伐，臉書遭網友灌爆，有人直言，「第一次聽到這種要求」、「一點也不尊重場上的任何一個球員，包括柯瑞本人」、「乾脆說總冠軍第七戰重來好不好？」、「喊什麼重來五秒？」

陶晶瑩解釋，當時只是想多看他表演，對此感到抱歉，她也在臉書向球迷表示，「已經和主持人唐志中與主辦單位解釋，雙方都認為這是皆大歡喜的結局，就連柯瑞也都很開心，並無任何不舒服，感謝大家的提醒。」

柯瑞昨在台北與球迷對抗。（資料照）

陶晶瑩在臉書上要球迷別擔心，因為柯瑞還想再來台灣。（取自陶晶瑩臉書）

女藝人陶晶瑩昨晚也是柯瑞見面會的坐上賓。（資料照）