美國網球公開賽8強

Novak Djokovic VS Jo-Wilfried Tsonga

MLB

8:00 小熊 VS 釀酒人(Fox體育台)

世界女子棒球錦標賽

8:30 南韓 VS 台灣(緯來體育台)

日職

17:00 軟銀 VS 歐力士(Fox體育3台)

17:00 羅德 VS 火腿

17:00 西武 VS 樂天

中職

18:30 Lamigo VS 義大