NBA》歐尼爾進入名人堂 「不會有下一個我或姚明」

姚明與歐尼爾。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕已退休的知名球星歐尼爾（Shaquille O'neal）即將在台灣時間9月10日入選2016年奈史密斯籃球名人堂。中國傳奇球星姚明與七六人隊傳奇球星艾佛森（Allen Iverson）也同時入選。

歐尼爾接受美國Yahoo!《The Vertical》採訪，表示他選擇4位名人堂成員當他​​的推薦人，分別是湯瑪斯（Isiah Thomas）、J博士（Julius Erving）、羅素（Bill Russell）以及莫寧（Alonzo Mourning）。

歐尼爾在回顧自己生涯時表示：「我在比賽中只發揮30%的能力，我有偉大的職業生涯，但我沒有機會完全表現自己。因為對手在防守我時，2人甚至3人包夾總是很快。其實我有能力在離籃框更遠的地方，繞開防守者，使出我的運球技巧，但是我從來沒有機會。我必須將注意力集中在成為史上最強大、最有統治力的禁區球員。」

這次的名人堂成員中有2名禁區長人，歐尼爾與姚明。未來鄧肯（Tim Duncan）與P.加索（Pau Gasol）也會成為名人堂候選人，但他們兩個都曾經以大前鋒身分贏得總冠軍。在記者問到，還要多久才有真正的中鋒再入選名人堂，歐尼爾回答：「不會有下一個像我這樣的球員，也不會有下一個姚明那樣的球員。現在缺乏這種真正的中鋒，而我們是當時那個環境下的產物。」