西甲》推廣到美國 FC巴塞隆納在紐約設立辦公室

〔體育中心／綜合報導〕巴塞隆納足球俱樂部宣布，已經正式在紐約設立常駐辦公室，這是繼曼聯之後，第2支歐洲足球豪門球隊在美國設立辦公室。

在今天凌晨的開幕式上，巴塞隆納主席巴托梅烏（Josep Bartomeu）表示，辦公室的設立是巴塞隆納朝著全世界最受歡迎足球隊所邁出的重要一步。未來將以此為基礎，拓展自己在美國的影響力，並進行一系列的合作活動。

除了巴塞隆納高層，球隊也聘請昔日球星羅納爾迪尼歐（Ronaldinho）擔任球隊駐美大使。另外，曾效力過巴塞隆納、目前效力MLS紐約城的比利亞（David Villa）以及西甲聯賽的駐美大使勞爾（Raul）也來到巴塞隆納紐約辦公室捧場。

巴塞隆納正式在紐約成立辦公室。（取自巴塞隆納官網）