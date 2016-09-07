世界盃資格賽》歐洲冠軍翻船 葡萄牙少了C羅不敵瑞士 （影音）
2016/09/07 09:28
〔體育中心／綜合報導〕2018年世界盃歐洲區資格賽B組首輪，瑞士迎戰歐洲冠軍葡萄牙。葡萄牙王牌前鋒C羅（Cristiano Ronaldo）因傷缺陣，瑞士則把握住機會進球，終場以2：0獲勝。
瑞士在第23分鐘取得領先，羅德里格斯（Ricardo Rodríguez）自由球射門被帕特里西歐（Rui Patrício）撲掉，恩柏洛（Breel Embolo）跟進頭錘破門。第30分鐘，瑞士前鋒梅赫梅迪（Admir Mehmedi）與塞費羅維奇（Haris Seferović）一次小組配合後，由梅赫梅迪踢進球隊的第2球。
雖然葡萄牙下半場連換2人加強攻勢，但是席爾瓦（Bernardo Silva）禁區邊緣外射門高過球門上方，第82分鐘，夸雷斯馬（Ricardo Quaresma）傳給納尼（Nani）的近距離頭錘攻門擊中門柱。葡萄牙最後還是敗下陣來，首場比賽就吞下敗仗。
梅赫梅迪（左）踢進瑞士的第2球。（美聯社）
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