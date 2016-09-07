游泳》北京游泳好可怕 4分之1泳池會讓人喝到尿

游泳池水質檢測。（取自南華早報）

〔體育中心／綜合報導〕香港媒體《南華早報》引中國《北京晨報》報導指出，在北京市游泳池下水游泳，隨時有喝到尿的危險。北京市當局對600多間游泳場所的水質進行抽查，其中有4分之1的尿素指標不合格。北京市衛生監督所為此在9月1日約談77間連續2年池水尿素超標的泳池，要求他們改進水質。

法國國際廣播電台網站在9月3日以《北京600多個泳池四分一幾乎是尿池》為題報導，北京市在這600多間泳池的水質抽查，檢查包括細菌總數、大腸桿菌群、尿素、混濁度、pH值等項目，其中除了尿素指標合格率只有74.57%外，其他合格率還有95%以上，唯有尿素指標合格率近2年不升反降。

根據中國國家標準，游泳池每1公升的水不能含有超過3.5mg（毫克）的尿素。北京市衛生監督所官員警告，尿素會刺激游泳者的眼部與皮膚，嚴重者會因此生病。尿素一般來自人的尿液與汗水，但無法只靠濾水設備來過濾。泳池經營者必須經常換水，才能降低水中的尿素。

北京市衛生部門發出聲明，要求泳池經營者嚴格按時換水，也呼籲市民應該注意衛生與社會道德。