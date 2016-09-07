奧運》約旦金牌台灣製造 教練張文賓獲頒國王勛章
2016/09/07 10:02
〔體育中心／綜合報導〕在里約奧運幫助約旦拿下國史首金的台灣教練張文賓，訓練跆拳道好手阿布哈許（Ahmad Abughaush）在男子68公斤級奪金，打下約旦參加奧運以來首面金牌，張文賓功成身退後敲敲返回台灣，重回高雄市警局任職。
約旦拿下國史首金後，國王阿卜杜拉二世（Abdullah II）龍心大悅，特別頒發感謝狀與國王勛章以表揚張文賓的貢獻。
張文賓表示，在他之前台灣只有陳秋華教練拿過胡笙國王頒發的國王勛章，因此他是台灣第2人，此外，我國駐約代表處也獲約旦外交部的感謝狀，因為這面約旦國史首金實在難得。
張文賓獲約旦國王勛章。（張文賓提供）
張文賓獲約旦國王勛章。（張文賓提供）
張文賓獲約旦官方的感謝函。（張文賓提供）
張文賓獲約旦官方的感謝函。（張文賓提供）
張文賓與約旦國王合影。（張文賓提供）
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