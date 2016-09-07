羽球》再戰東京奧運？李宗偉：狀態好就打

李宗偉。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕馬來西亞羽球一哥李宗偉在里約奧運之後，只有短短休息一個禮拜，就開始備戰日本羽球超級系列賽。他在接受大馬媒體《星州日報》採訪時表示，奧運後自己仍積極訓練，因為想堅持到2017年世錦賽再拿世界冠軍。放假旅行還可以等，因為退休後會有很多時間。

里約奧運之後，李宗偉不斷被追問是否會參加2020年東京奧運，他也多次表示目前沒有答案，會在明年世錦賽後看狀況再做決定：「如果明年世錦賽後我的身體狀態良好，沒有受傷，我就會繼續下去。但如果有傷，或是打不動了，我就會退下來，讓給年輕球員。」

李宗偉也補充：「代表國家參賽是我的夢想，我之前在2008年北京奧運和2012年倫敦奧運均奪得銀牌，我在里約奧運想為自己和國家拚回史上第一枚金牌，但結果大家也知道，這次我還是在決賽輸了，但我已盡了全力。以往我肩上的壓力沉重，但這次我們的男雙和混雙也成功晉級了決賽。」