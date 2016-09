MLB》42歲代打開轟 鈴木一朗再寫紀錄（影音）

鈴木一朗代打建功,敲出生涯首發代打全壘打。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕日籍球星鈴木一朗今天未先發,但在8局下代打時敲出右外野2分砲,完成本季首轟,也寫下了美職生涯連續16年都開轟的紀錄。

鈴木一朗單季最高曾敲出15轟,今天這發全壘打是他美職生涯首次以代打身分敲出,朗神8局下接替投手代打,面對費城人牛棚內里斯(Hector Neris)逮到一記指叉球,一棒掃出右外野大牆,幫助馬林魚追成3:4落後,同時也是生涯第114轟。

近年來鈴木一朗角色轉變,導致全壘打產量銳減,今天這轟是他自去年4月30日以來的首轟,已相隔236場比賽未開轟,創下生涯最長紀錄。

