MLB》42歲代打開轟 鈴木一朗再寫紀錄（影音）

鈴木一朗代打建功，敲出生涯首發代打全壘打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍球星鈴木一朗今天未先發，但在8局下代打時敲出右外野2分砲，完成本季首轟，也寫下了美職生涯連續16年都開轟的紀錄。

鈴木一朗單季最高曾敲出15轟，今天這發全壘打是他美職生涯首次以代打身分敲出，朗神8局下接替投手代打，面對費城人牛棚內里斯（Hector Neris）逮到一記指叉球，一棒掃出右外野大牆，幫助馬林魚追成3：4落後，同時也是生涯第114轟。

近年來鈴木一朗角色轉變，導致全壘打產量銳減，今天這轟是他自去年4月30日以來的首轟，已相隔236場比賽未開轟，創下生涯最長紀錄。

Your browser does not support iframes.