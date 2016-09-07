NBA》退休怎麼安排？皮爾斯這樣說...
2016/09/07 12:03
皮爾斯（左）與瑞佛斯（右）。（資料照，路透社）
〔體育中心／綜合報導〕2008年，隨塞爾提克隊奪得總冠軍的三巨頭，皮爾斯（Paul Pierce）、賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（Ray Allen）目前際遇大不相同。賈奈特在灰狼隊，還不確定下季是否繼續打球。艾倫處於半退休狀態，不知何時復出。皮爾斯則跟著瑞佛斯（Doc Rivers）再效力快艇隊一年。
瑞佛斯在接受採訪時提到曾經的三巨頭組合，他希望皮爾斯以塞爾提克隊球員的身份退休，哪怕他沒辦法終身在綠衫軍效力，但他應該回波士頓接受大家的祝福。想達成這目標，他必須在退休前與塞爾提克隊簽下1天合約，就像尼克隊在7月底簽下史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）一樣。
「我覺得這非常重要。」瑞佛斯說，「我們會做到的，我已經跟安吉（Danny Ainge，塞爾提克隊總裁）聊過，等到皮爾斯退休，一定是塞爾提克隊球員身分。他就是綠血人，我認為大家都不會反對這點。」
瑞佛斯提到艾倫時則表示：「我不知道他的想法，但我也不會跟別人說我們私下聊什麼。如果感覺對了，他可能會復出。但目前完全看不出任何跡象。」
今夏關於葛瑞芬（Blake Griffin）的交易流言，瑞佛斯也出面否認：「沒有一條流言是真的。我還猜測會不會是波士頓那邊放出的流言，我一直想知道是誰在亂說。但葛瑞芬與保羅（Chris Paul）會在明年成為自由球員，就跟今年的雷霆隊與杜蘭特（Kevin Durant）一樣，這局面也是我們未來必須經歷的。」
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