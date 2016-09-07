MLB》模擬賽投50球狀況好 陳偉殷17日重返大聯盟

陳偉殷即將重返大聯盟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「台灣殷雄」陳偉殷7月底因左手肘傷勢進入傷兵名單，今天他進行第2場模擬賽，總計用50球並與隊友「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、鮑爾（Justin Bour）投打對決。

據《邁阿密前鋒報》指出，陳偉殷在今天投完模擬賽後感覺不錯，殷仔接下來還會再丟一場模擬賽，若無意外最快10天內將重返馬林魚先發輪值。

陳偉殷首次模擬賽是在9月3日，只丟34球就收工，相隔3添殷仔再度投了50球，未出現任何不適，最後1次模擬賽推測在9月12日，可能將在9月17日作客費城人時重返大聯盟投手丘。