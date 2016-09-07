世界盃資格賽》內馬爾關鍵破門 助巴西力克哥倫比亞 （影音）
2016/09/07 12:05
〔體育中心／綜合報導〕2018年世界盃南美區資格賽第8輪，巴西主場迎戰哥倫比亞。上半場，內馬爾（Neymar Jr.）角球助攻米蘭達（Miranda）先馳得點，馬基尼歐斯（Marquinhos）則頂進烏龍球讓哥倫比亞追平。下半場，內馬爾在禁區左側低射破門。終場巴西以2：1擊敗哥倫比亞。
開賽後僅僅3分鐘，內馬爾左路踢出角球，米蘭達跳起來上演一記回頭頂，把球頂進對方大門，巴西取得1：0領先。第36分鐘，哥倫比亞明星中場哈梅斯（James Rodriguez）踢出自由球，馬基尼歐斯禁區內跳起，不慎把球頂進自家大門，比數變成1：1。
比賽一路僵持到第73分鐘，巴西把握一次進攻機會，庫提尼歐（Philippe Coutinho）直傳給左路的內馬爾，內馬爾突破到禁區後低射得手，森巴軍團再度領先。終場巴西以2：1獲勝，8輪比賽過後，戰績暫時上升到資格賽第2名，只落後給烏拉圭1分，與阿根廷同分。
內馬爾（左）、庫提尼歐（右）。（路透社）
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