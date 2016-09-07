桌球》里約奧運好表現 鄭怡靜世界排名擠下福原愛

鄭怡靜。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕上個月的里約奧運桌球項目，台灣桌球女將鄭怡靜首度參賽就寫下單打8強的好成績，這也是台灣本土女將在奧運單打最佳成績。從7月到9月，鄭怡靜的世界排名都持續攀升，根據ITTF國際桌球總會在9月公布的最新世界排名，鄭怡靜從第10名升上第8名，擠下日本名將福原愛。

2000年雪梨奧運，自中國轉籍台灣的名將陳靜，為台灣贏得一面女單銅牌。接下來的3屆奧運，台灣桌球都沒有贏得獎牌。2012年倫敦奧運桌球男單，莊智淵惜敗給德國選手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），是台灣本土桌球選手距離獎牌最接近的一次。

這次奧運是鄭怡靜生涯首次參賽，她連過2關，分別擊敗白俄羅斯選手帕芙洛薇琪（Viktoria Pavlovich）與南韓選手徐孝元。只可惜在女單止步8強，敗給上屆倫敦奧運金牌、本屆里約奧運銀牌的中國選手李曉霞。

鄭怡靜與陳思羽、黃怡樺等3人參加的女子團體賽，則是在首輪不敵杜凱琹、帖雅娜、李皓晴組成的香港隊，遭淘汰出局。鄭怡靜的排名除了創下個人新高，也是台灣本土女子選手最佳。另外，陳思羽排名從41升到39，黃怡樺從61跌至68。